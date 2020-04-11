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Игорь Верник поддержал Агату Муцениеце в её решении развестись с Павлом Прилучным

Российский актёр Игорь Верник стал на сторону коллеги Агаты Муцениеце в её решении развестись с мужем Павлом Прилучным. Он призвал окружающих относиться с пониманием к чужим проблемам.
Игорь Верник поддержал Агату Муцениеце в её решении развестись с Павлом Прилучным

Недавно популярная актриса Агата Муцениеце рассказала в Сети о решении развестись с Павлом Прилучным. Модель сообщила фанатам, что озвучила совместное решение пары. На днях появилось новое видео, где Муцениеце поделилась с фолловерами информацией о насилии со стороны мужа. Подписчики звезды и её коллеги данную новость восприняли по-разному: одни тут же принялись критиковать, другие - поддерживать, Игорь Верник оказался в числе последних. Артист попросил с уважением отнестись к чужой боли и чужим проблемам, а также посоветовал воздержаться от негативных комментариев.

Новость о том, что звёздная пара расстается, появилась в социальных сетях ещё пару месяцев назад, но из-за карантина по коронавирусу развод оформлен не был. Агата Муцениеце предполагала, что пока супруги не разведутся, будут жить вместе, чтобы заранее не травмировать детей. Но пост, выложенный актрисой со страницы мамы, показывает обратную ситуацию: «Паша поднял на меня руку и довёл до слёз детей. Я больше просто не могу молчать».

Фолловеры пожелали звезде терпения, сообщив, что будет нелегко, так как разрушена красивая картинка, где Павел Прилучный - заботливый отец и муж. Одни фанаты пожелали актрисе, если это возможно, сохранить семью, другие отметили, что рукоприкладство нельзя прощать и нужно разводиться.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 19:33

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