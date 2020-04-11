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Эксперты предупредили россиян об опасности простоя авто в период карантина

Простой авто может предоставлять большую опасность, чем его использование. Эксперты рассказали россиянам, как проверить исправность транспортного средства при первой поездке после окончания карантина.
Эксперты предупредили россиян об опасности простоя авто в период карантина

По словам директора департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игоря Серебрякова, следует заменить масляной фильтр и саму жидкость после завершения карантина. Также нужно сразу залить в машину свежий бензин. При первом осмотре эксперт советует проверить уровень заряда аккумулятора, а резиновые запчасти автомобиля могут изнашиваться даже в период простоя. Так, не лишней станет проверка ремня ГРМ.

Ведущий специалист издания «CarPrice» Дмитрий Кудряшов рекомендует россиянам обратить внимание на систему тормозов. Как отметил эксперт, колодки могут закиснуть при долгом простое авто. Также нужно проверить шины транспортного средства и убедиться в наличии охлаждающей и тормозной жидкости.

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Авто / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:37

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