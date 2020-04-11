Вакцину против Covid-19 испытывают на обезьянах





Джина Карал Оглы приняла участие в съёмках фильма "Опасный вирус-2", транслируемого телеканалом "Россия-1", и отметила, что обезьяны низшего вида выступают в качестве лабораторных "двойников" человека, а потому итоги экспериментов можно применять по отношению к людям. Как объяснила эксперт, сотрудники центра "Вектор" попросили доставить им 20 подобных приматов. Перед этим они находились на обязательном 21-дневном карантине, их постоянно обследовали медики, а значит, подопытные абсолютно здоровы.По словам генерального директора "Вектора" Рината Максютова, в центре есть специальные системы, в которых содержатся обезьяны. Таким образом животные не смогут контактировать друг с другом.