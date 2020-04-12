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"Жрать нечего!": Виктория Боня боится, что люди из-за коронавируса останутся без еды

Виктория Боня беспокоится о людях, чьи запасы продовольствия заканчиваются из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавируса. Телеведущая пообщалась с поклонниками в Instagram.

В новой публикации Виктория Боня показала фрагмент выступления Александра Лукашенко, который рассуждает о последствиях введения ЧС и закрытия многих учреждений. Он указал на экономические проблемы, которые принесет данное решение, вплоть до того, что гражданам не будет что есть. Телеведущая согласилась с этим, отметив, что в России не ввели ЧС, а люди самоизолировались, но многие подписчики жалуются ей в личных диалогах, что им уже “жрать нечего”.

Виктория Боня предупредила, что это только начало, а также задалась вопросом, кто будет нести ответственность. В комментариях поклонники согласились с мнением телеведущей, а также многие признали, что Лукашенко “более честный со своей страной”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

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