Певец Юлиан завил об отсутствии связи коронавируса и его развода с Анастасией

«Люди ссорятся, а могут помириться. Это всё на абсолютно ином уровне идёт», — сообщил певец.





Юлиан отметил, что первые трудности в их семье появились значительно раньше ситуации с пандемией. Певец подчеркнул, что они с Анастасией здоровы, а связи с эпидемиологической обстановкой нет никакой.Юлиан пожелал всем влюбленным, остающимся в самоизоляции в сложный период, беречь друг друга и придерживаться рекомендаций врачей по соблюдению дистанции с другими людьми. Певец подчеркнул, что желает всем любви в условиях «ощущения апокалипсиса». Артист не контактирует с другими людьми, но вынужден покидать дом ради прогулок со своей собакой. Юлиан уверен, что россияне могут оставаться дома и заняться делами, до которых прежде не доходили руки.