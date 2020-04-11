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Эксперты рассказали о различиях Lada Vesta Sport и базовой версии седана

Концепт Lada Vesta производитель представил четыре года назад, а серийный выпуск начался в 2018 году. Эксперты рассказали о различиях, которые есть у базовой версии седана и доработанной Lada Vesta Sport.
Эксперты рассказали о различиях Lada Vesta Sport и базовой версии седана

Двигатель на 1,8 литров доработали, в результате чего его мощность увеличилась до 145 «лошадок». Силовой агрегат нового седана получил распределительные валы с большим диапазоном подъема кулачков, а также повышенное давление в топливной системе. В стандартной версии Lada Vesta мотор выдавал только 122 л. с.

Разработчики так и не установили турбонаддув, который обещали для версии Lada Vesta Sport. Двигатель спортивной версии соответствует экологическим нормам Евро-5. Седан оснастили пятиступенчатой механической трансмиссией, которая досталась автомобилю от компании Renault. Еще один плюс, по словам экспертов, в том, что коробка передач получила тросовый переключатель. Если сравнить подвеску стандартного седана и версии Lada Vesta Sport, то она значительно изменилась и стала более динамичной.

Экстерьер спортивной модели эксперты назвали более привлекательным для автолюбителей из-за его агрессивности. Lada Vesta Sport может похвастаться четкими линиями кузова, оригинальным спойлером и доработанным задним бампером. Салон получил новую отделку, которая добавила седану уникальности.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:14

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