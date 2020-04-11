Бари Алибасов отказался претендовать на творческое наследие Василия Шукшина





Свадьба Лидии Николаевны с руководителем группы «На-На» состоялась в конце ноября прошлого года, сразу после этого дочери актрисы начали критиковать Бари Алибасова. Ольга и Мария Шукшины выступили с заявлением, что новый супруг матери женился на ней ради корыстных целей. Якобы музыкант хотел завладеть не только имуществом жены, но и правами на творчество ее покойного мужа. Только недавно сам композитор решил разобраться в этой ситуации, отметив, что не претендует на наследие артистки. По словам продюсера, она переоформила завещание.Как сказал Алибасов, ему ничего не нужно от актрисы, что подтверждает документ, подписанный им перед началом карантина. Музыкант пошел на этот шаг, что члены семьи Федосеевой-Шукшиной успокоились, и они все смогли помириться, что в итоге и случилось.В настоящее время звездная пара соблюдает режим самоизоляции, однако каждый в собственной квартире. Артист сообщил, что боится выходить на улицу, поскольку находится в группе риска.