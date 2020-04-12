Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал, какие предприятия закроются из-за карантина
Губернатор Магаданской области Сергей Носов обнародовал список предприятий, которые подлежат закрытию на фоне распространения коронавируса. Оставаться закрытыми до конца апреля должны оставаться точки, представляющие 13 направлений деятельности.
Сергей Носов отметил, что закрытию подлежат рестораны и кафе, где введено обслуживание клиента, приготовление и продажа еды на месте, а также до конца апреля не будут работать кинотеатры, центры сферы искусства и развлечений, зоопарки, места отдыха, салоны красоты и те, которые предлагают услуги массажа. Запрещено открывать для посещения учреждения для физкультуры и спорта, но парикмахерским было разрешено работать. Губернатор подчеркнул, что остальные виды деятельности разрешаются, однако при соблюдении всех мер предосторожности.
Губернатор выразил надежду, что предприниматели отнесутся к деятельности в условиях карантина со всей ответственностью. Носов призвал потребителей контролировать выполнение санитарных норм и в случае нарушений уведомлять надзорные службы, что повлечет закрытие работы конкретных фирм.
Сергей Носов отметил, что закрытию подлежат рестораны и кафе, где введено обслуживание клиента, приготовление и продажа еды на месте, а также до конца апреля не будут работать кинотеатры, центры сферы искусства и развлечений, зоопарки, места отдыха, салоны красоты и те, которые предлагают услуги массажа. Запрещено открывать для посещения учреждения для физкультуры и спорта, но парикмахерским было разрешено работать. Губернатор подчеркнул, что остальные виды деятельности разрешаются, однако при соблюдении всех мер предосторожности.
Губернатор выразил надежду, что предприниматели отнесутся к деятельности в условиях карантина со всей ответственностью. Носов призвал потребителей контролировать выполнение санитарных норм и в случае нарушений уведомлять надзорные службы, что повлечет закрытие работы конкретных фирм.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00