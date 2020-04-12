Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал, какие предприятия закроются из-за карантина





Сергей Носов отметил, что закрытию подлежат рестораны и кафе, где введено обслуживание клиента, приготовление и продажа еды на месте, а также до конца апреля не будут работать кинотеатры, центры сферы искусства и развлечений, зоопарки, места отдыха, салоны красоты и те, которые предлагают услуги массажа. Запрещено открывать для посещения учреждения для физкультуры и спорта, но парикмахерским было разрешено работать. Губернатор подчеркнул, что остальные виды деятельности разрешаются, однако при соблюдении всех мер предосторожности.Губернатор выразил надежду, что предприниматели отнесутся к деятельности в условиях карантина со всей ответственностью. Носов призвал потребителей контролировать выполнение санитарных норм и в случае нарушений уведомлять надзорные службы, что повлечет закрытие работы конкретных фирм.