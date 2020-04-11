Смартфоны Nokia 9.3 и 7.3 выпустят на рынок в III квартале 2020 года





Пока Nokia готовится предложить покупателям модель 8.3, оснащенную процессором Snapdragon 765. При этом флагманское устройство появится несколько позднее. В эксклюзивном документе производитель указывает на желание начать продажи Nokia 9.3 PureView в III квартале 2020-го. Параллельно на рынок отправят Nokia 7.3 и некий неизвестный девайс.В HMD Global уже приступили к проверке образцов версии 7.3. По имеющейся информации, смартфон получит поддержку 4G и модуль для поддержки стандарта связи 5G. Девайс может стать самым бюджетным продуктом с модемом нового типа в линейке Nokia. Его стоимость будет ниже, чем у Nokia 8.3, и составит порядка 599 евро.