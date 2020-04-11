Стоимость лечения пациента с коронавирусом в Китае составляет $3-21 тысячу





Согласно предоставленной информации, цена зависит от состояния человека, поступившего в больницу с COVID-19. По словам эксперта Сюн Сяньцзюня, в редких случаях расходы на лечение больных коронавирусом, чьё состояние является тяжелым, может понадобится более 142 тысяч долларов. По последним сведениям, общее число случаев инфицирования недугом в КНР составляет 81,9 тысячи. Более 3,3 тысяч пациентов умерли, 77,5 тысяч восстановились.О вспышке пневмонии в городе Ухань информация появилась 31 декабря 2019 года, а 11 марта сотрудники ВОЗ объявили распространение вируса пандемией. Всего в мире заразились более 1,5 миллиона человек. Как отметил чиновник, озвученные данные не являются точными, так как сейчас некоторые люди все еще получают лечение от COVID-19.