Магазины на Сахалине начнут вводить усиленные меры защиты от коронавируса





В Корсаковском районе администрация ежедневно проводит мониторинг магазинов, а также следит за выполнением предписаний. Например, обработка дезсредствами выполняется каждые 40 минут, а особое внимание уделяется кассовым аппаратам, витринам, поручням и всем поверхностям, к которым могут прикоснуться посетители. Покупателям рекомендуется брать в руки только те товары, которые они собираются приобрести, а также придерживаться расстояния 1,5-2 метра в очереди. В крупном торговом центре в Южно-Сахалинске ужесточат меры, например, перед началом рабочего дня здесь станут замерять температуру у всех сотрудников, а при повышенных показателях их направят в больницу. Продавцы в торговом зале обеспечиваются медицинскими масками и перчатками, а для очистки воздуха здесь установили ультрафиолетовые лампы. Через санобработку проходят также тележки и корзины.Власти напоминают, что риск заражения коронавирусом сводится к минимуму, если придерживаться самоизоляции и соблюдать гигиену. В условиях пандемии важно позаботиться о своих близких. Особенно в помощи нуждаются граждане старшего поколения.