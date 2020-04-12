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Магазины на Сахалине начнут вводить усиленные меры защиты от коронавируса

Магазины на Сахалине будут вводить усиленные меры защиты от коронавируса. Особое внимание здесь уделяется продуктовым торговым точкам, которые остаются наиболее посещаемыми местами в условиях режима самоизоляции.

В Корсаковском районе администрация ежедневно проводит мониторинг магазинов, а также следит за выполнением предписаний. Например, обработка дезсредствами выполняется каждые 40 минут, а особое внимание уделяется кассовым аппаратам, витринам, поручням и всем поверхностям, к которым могут прикоснуться посетители. Покупателям рекомендуется брать в руки только те товары, которые они собираются приобрести, а также придерживаться расстояния 1,5-2 метра в очереди. В крупном торговом центре в Южно-Сахалинске ужесточат меры, например, перед началом рабочего дня здесь станут замерять температуру у всех сотрудников, а при повышенных показателях их направят в больницу. Продавцы в торговом зале обеспечиваются медицинскими масками и перчатками, а для очистки воздуха здесь установили ультрафиолетовые лампы. Через санобработку проходят также тележки и корзины.

Власти напоминают, что риск заражения коронавирусом сводится к минимуму, если придерживаться самоизоляции и соблюдать гигиену. В условиях пандемии важно позаботиться о своих близких. Особенно в помощи нуждаются граждане старшего поколения.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00

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