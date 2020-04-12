«Хозяйка и главный мастер»: Четырёхлетняя дочь Николаева и Проскуряковой устроила домашний салон красоты
Вследствие пандемии коронавируса многие заведения, в том числе салоны красоты, временно закрылись. Тем не менее четырёхлетняя дочь артистов Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника нашла выход из положения и устроила домашний салон.
Не так давно Игорь Николаев выписался из больницы в Коммунарке. В медицинском учреждении у него взяли анализы на коронавирус, тем не менее диагноз не подтвердился. Как оказалось, исполнитель заболел пневмонией и после непродолжительного лечения смог вернуться домой, где его ждали жена Юлия Проскурякова и дочь Вероника.
Карантинный режим привёл к закрытию салонов красоты, а потому четырёхлетняя девочка решила самостоятельно поухаживать за волосами папы. На видео, которое композитор опубликовал в своём Instagram-аккаунте, он сидит на ступеньке, а в это время наследница делает ему укладку. «Открыл свои двери новый и единственный работающий салон красоты в России! Хозяйка и главный мастер – В. И. Николаева», – написал артист. Пользователи соцсети по-достоинству оценили ролик и отметили, что рады видеть певца здоровым и счастливым.
Не так давно Игорь Николаев выписался из больницы в Коммунарке. В медицинском учреждении у него взяли анализы на коронавирус, тем не менее диагноз не подтвердился. Как оказалось, исполнитель заболел пневмонией и после непродолжительного лечения смог вернуться домой, где его ждали жена Юлия Проскурякова и дочь Вероника.
Карантинный режим привёл к закрытию салонов красоты, а потому четырёхлетняя девочка решила самостоятельно поухаживать за волосами папы. На видео, которое композитор опубликовал в своём Instagram-аккаунте, он сидит на ступеньке, а в это время наследница делает ему укладку. «Открыл свои двери новый и единственный работающий салон красоты в России! Хозяйка и главный мастер – В. И. Николаева», – написал артист. Пользователи соцсети по-достоинству оценили ролик и отметили, что рады видеть певца здоровым и счастливым.