«Хозяйка и главный мастер»: Четырёхлетняя дочь Николаева и Проскуряковой устроила домашний салон красоты

Не так давно Игорь Николаев выписался из больницы в Коммунарке. В медицинском учреждении у него взяли анализы на коронавирус, тем не менее диагноз не подтвердился. Как оказалось, исполнитель заболел пневмонией и после непродолжительного лечения смог вернуться домой, где его ждали жена Юлия Проскурякова и дочь Вероника.Карантинный режим привёл к закрытию салонов красоты, а потому четырёхлетняя девочка решила самостоятельно поухаживать за волосами папы. На видео, которое композитор опубликовал в своём Instagram-аккаунте, он сидит на ступеньке, а в это время наследница делает ему укладку. «Открыл свои двери новый и единственный работающий салон красоты в России! Хозяйка и главный мастер – В. И. Николаева», – написал артист. Пользователи соцсети по-достоинству оценили ролик и отметили, что рады видеть певца здоровым и счастливым.