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В целях устранения перегрева беспроводной зарядки Apple AirPower получит чип A11

Компания Apple для устранения проблемы с перегревом собственной беспроводной зарядки оснастит её чипом A11. Изначально проект AirPower не получил развития из-за указанной проблемы, но теперь появилась информация о готовности интегрировать в девайс производительный процессор, что специалисты технологического рынка считают избыточным решением.
В целях устранения перегрева беспроводной зарядки Apple AirPower получит чип A11

Пользователь Jon Prosser на странице своего микроблога Twitter рассказал о намерении инженеров компании из Купертино довести проект до логического завершения с отправкой на прилавки магазинов. При этом уже были созданы прототипы с наименованием C68. Автор поста отмечает, что сама схема зарядного устройства Apple в настоящее время интегрирована с чипом A11, который был выпущен производителем в 2017-м. Сам процессор якобы используется для динамической защиты устройства от превышения пороговых значений температур.

Не исключается, что ключевая часть проблемной ситуации с зарядкой заключена в приёмной катушке электромагнитного поля смарт-часов Watch. Поскольку она весьма небольшая по габаритам, ей требуется более мощное поле для обеспечения заряда батареи. Одним из вариантов решения соответствующей проблемы специалисты считают контроль позиции часов на общей зарядной площадке для «фокусировки» поля в данной области. Этот процесс станет контролировать чип Apple A11.

Беспроводная зарядка AirPower впервые появилась в 2017-м, но проект отменили спустя 19 месяцев из-за «несоответствия высоким стандартам» производителя. В действительности, при её использовании регистрировался перегрев во время попытки параллельно зарядить группу устройств. Будет ли новая версия гаджета выглядеть так же, как в публикации инсайдера, остаётся неизвестным. Аналитики сообщают, что Apple подготовит зарядку несколько меньших габаритов. Предположительно, презентации устройства пройдёт до конца этого года.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:35

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