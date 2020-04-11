Доктор Мясников: «Коронавирус пришел навсегда и не исчезнет после окончания пандемии»
На YouTube-канале в передаче «Соловьев LIVE» доктор Александр Мясников заявил, что коронавирус пришел на планету навсегда. По словам эксперта, он не исчезнет после того, как объявят об окончании пандемии.
Доктор Мясников прокомментировал, что новый COVID-19 останется на Земле и больше не уйдет. Научному миру известны шесть видов коронавируса человека, а он к ним просто присоединится и станет седьмым. Эти коронавирусные инфекции и дальше будут вызывать во всем мире ОРЗ. Гость программы «Соловьев LIVE» убежден, что жителей планеты ждет вторая волна коронавируса. В будущем у людей выработается «стадный иммунитет» и эта болезнь будет протекать не так остро и тяжело.
Согласно статистическим данным ВОЗ, на Земле уже более 1,5 миллиона человек заразились новым коронавирусом. При этом, COVID-19 унес жизни свыше 93 тысяч пациентов, сообщают РИА Новости.
Доктор Мясников прокомментировал, что новый COVID-19 останется на Земле и больше не уйдет. Научному миру известны шесть видов коронавируса человека, а он к ним просто присоединится и станет седьмым. Эти коронавирусные инфекции и дальше будут вызывать во всем мире ОРЗ. Гость программы «Соловьев LIVE» убежден, что жителей планеты ждет вторая волна коронавируса. В будущем у людей выработается «стадный иммунитет» и эта болезнь будет протекать не так остро и тяжело.
Согласно статистическим данным ВОЗ, на Земле уже более 1,5 миллиона человек заразились новым коронавирусом. При этом, COVID-19 унес жизни свыше 93 тысяч пациентов, сообщают РИА Новости.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:56