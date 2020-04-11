Доктор Мясников: «Коронавирус пришел навсегда и не исчезнет после окончания пандемии»





Доктор Мясников прокомментировал, что новый COVID-19 останется на Земле и больше не уйдет. Научному миру известны шесть видов коронавируса человека, а он к ним просто присоединится и станет седьмым. Эти коронавирусные инфекции и дальше будут вызывать во всем мире ОРЗ. Гость программы «Соловьев LIVE» убежден, что жителей планеты ждет вторая волна коронавируса. В будущем у людей выработается «стадный иммунитет» и эта болезнь будет протекать не так остро и тяжело.Согласно статистическим данным ВОЗ, на Земле уже более 1,5 миллиона человек заразились новым коронавирусом. При этом, COVID-19 унес жизни свыше 93 тысяч пациентов, сообщают РИА Новости.