Поддержавшая челлендж с подушками Наташа Королева засветила грудь
Наташа Королева решила поддержать набирающий нынче популярность челлендж с подушками. Вот только во время танца, который певица разместила в Stories своего Instagram-аккаунта, она случайно показала грудь.
В рамках нового флешмоба многие знаменитости и простые люди прикрывают свои обнаженные тела подушкой. Супруга Сергея Глушко не стала исключением, приняв участие в челлендже. Свой «наряд» артистка, как и многие ее коллеги по творческому цеху, закрепила темным ремнем, благодаря чему ее руки были свободными. Во время записи ролика Наташа Королева решила исполнить танец, вместе с тем демонстрируя пышную грудь. Внезапно бюст звезды эстрады чуть не выпал из-под подушки, однако она успела предотвратить этот неловкий момент.
Фанаты исполнительницы предположили, что она увлеклась обнажением из-за совместной жизни со своим мужем Тарзаном. Артист часто размещает в своем блоге откровенные публикации, показывая аудитории спортивную фигуру.
В рамках нового флешмоба многие знаменитости и простые люди прикрывают свои обнаженные тела подушкой. Супруга Сергея Глушко не стала исключением, приняв участие в челлендже. Свой «наряд» артистка, как и многие ее коллеги по творческому цеху, закрепила темным ремнем, благодаря чему ее руки были свободными. Во время записи ролика Наташа Королева решила исполнить танец, вместе с тем демонстрируя пышную грудь. Внезапно бюст звезды эстрады чуть не выпал из-под подушки, однако она успела предотвратить этот неловкий момент.
Фанаты исполнительницы предположили, что она увлеклась обнажением из-за совместной жизни со своим мужем Тарзаном. Артист часто размещает в своем блоге откровенные публикации, показывая аудитории спортивную фигуру.