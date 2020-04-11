«Любит — не любит»: Ольга Бузова засомневалась в искренности Давида Манукяна





Новый ролик знаменитость сопроводила постом «Девчулички мои, а вы верите в такие приметы?». В этом видео всё складывается так, якобы Давид Манукян не любит Ольгу Бузову, из-за чего звезда расстраивается. Дава знает, как вести себя с возлюбленной, он дарит ей новый цветок, не отрываясь от своего смартфона, Бузова в свою очередь успокаивается и продолжает начатое дело. Фолловеры могут рассмотреть, что весь пол усеян лепестками белых роз, если все цветы «сказали», что любви нет, паре стоит задуматься об отношениях.В комментариях к видеоролику Ольга Бузова спросила у своего бойфренда, любит ли он её на самом деле, на что Дава ответил: «Это не любовь - это просто хайп». Фолловеры не восприняли всерьёз это видео, поблагодарили звезду за смешной ролик и сплошной позитив.