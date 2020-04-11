Песков рассказал о прогнозе по экономической ситуации в мире после коронавируса

«Однажды вирус сделает несколько шагов назад, а может полностью исчезнуть. Вот после этого экономика будет находиться во главе угла», — сообщил Песков.





Песков добавил, что сегодня мир уже сталкивается в заметными экономическими проблемами. По причине пандемии коронавируса прочувствовать положение можно будет лишь позднее.Песков отметил, что население планеты сможет заметить последствия кризиса, поскольку возобновление нормальной работы в экономической сфере потребует достаточно много времени. Для стран мира это означает усилия, прилагаемые на перспективе среднего и продолжительного срока. РФ, по словам Пескова, имеет всё необходимое для преодоления проблемы.