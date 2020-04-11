АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Песков рассказал о прогнозе по экономической ситуации в мире после коронавируса

Дмитрий Песков рассказал о прогнозе по экономической ситуации в мире после завершения пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ отмечает, что кризис наступит на срок, превышающий пару месяцев, а сама ситуация окажется достаточно жесткой.
Песков рассказал о прогнозе по экономической ситуации в мире после коронавируса

Песков добавил, что сегодня мир уже сталкивается в заметными экономическими проблемами. По причине пандемии коронавируса прочувствовать положение можно будет лишь позднее.

«Однажды вирус сделает несколько шагов назад, а может полностью исчезнуть. Вот после этого экономика будет находиться во главе угла», — сообщил Песков.


Песков отметил, что население планеты сможет заметить последствия кризиса, поскольку возобновление нормальной работы в экономической сфере потребует достаточно много времени. Для стран мира это означает усилия, прилагаемые на перспективе среднего и продолжительного срока. РФ, по словам Пескова, имеет всё необходимое для преодоления проблемы.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В целях устранения перегрева беспроводной зарядки Apple AirPower получит чип…
У Даны Борисовой из-за приступов кашля на видео в соцсети заподозрили…
Песков рассказал о прогнозе по экономической ситуации в мире после…
Звезда “Грозового перевала” Хилари Хит скончалась из-за…
В Израиле ученые создали вакцину против…
Журналист Шаллон Лестер: «Меган Маркл и принц Гарри могут…
Мошенники стали рассылать фальшивые сообщения о штрафах за…
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в…
Ксения Собчак под фото своих ягодиц сравнила коронавирус с нападением печенегов на…
«Охотники за вирусами» из проекта Virom нашли источники новых…
С 14 апреля Assassin’s Creed 2 можно будет бесплатно получить в…
«Горжусь! Новый трек — огонь»: Игорь Сивов прокомментировал совместную песню Нюши с Егором…
Врач-инфекционист Виктор Малеев и Геннадий Онищенко поспорили о сроках прекращения пандемии…
Максим Галкин получил по лицу от детей Аллы Пугачевой во время игры на…
Учёные NASA продемонстрировали катастрофические последствия глобального потепления в…
Анастасия Костенко похвасталась бассейном в доме, подаренным Дмитрием…
Появились изображения совершенно нового Volkswagen…
В Сети обсуждают снимок Веры Брежневой с шестью пальцами на…
Дмитрий Песков: Празднование Дня Победы обязательно…
В РФ проведут первые испытания БПЛА для борьбы с…
Маргарита Симоньян находится на самоизоляции в компании 21-го…
Составлен ТОП-7 авто стоимостью до 1 млн…
ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса в…
"Пара устала от публичных ссор, поэтому эту выходку можно простить": Екатерина Гордон объяснила действия Павла Прилучного, избившего Агату…
В мэрии Москвы озвучили причины ужесточения ограничений из-за…
Мария Голубкина объяснила свои слова о «вонючих…
Врач Александр Семёнов: Переболевшие коронавирусом пациенты до 5 недель остаются…
Отмечающая день рождения Ирина Безрукова назвала любовь секретом…
Просмотреть все новости