Песков рассказал о прогнозе по экономической ситуации в мире после коронавируса
Дмитрий Песков рассказал о прогнозе по экономической ситуации в мире после завершения пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ отмечает, что кризис наступит на срок, превышающий пару месяцев, а сама ситуация окажется достаточно жесткой.
Песков добавил, что сегодня мир уже сталкивается в заметными экономическими проблемами. По причине пандемии коронавируса прочувствовать положение можно будет лишь позднее.
Песков отметил, что население планеты сможет заметить последствия кризиса, поскольку возобновление нормальной работы в экономической сфере потребует достаточно много времени. Для стран мира это означает усилия, прилагаемые на перспективе среднего и продолжительного срока. РФ, по словам Пескова, имеет всё необходимое для преодоления проблемы.
Песков добавил, что сегодня мир уже сталкивается в заметными экономическими проблемами. По причине пандемии коронавируса прочувствовать положение можно будет лишь позднее.
«Однажды вирус сделает несколько шагов назад, а может полностью исчезнуть. Вот после этого экономика будет находиться во главе угла», — сообщил Песков.
Песков отметил, что население планеты сможет заметить последствия кризиса, поскольку возобновление нормальной работы в экономической сфере потребует достаточно много времени. Для стран мира это означает усилия, прилагаемые на перспективе среднего и продолжительного срока. РФ, по словам Пескова, имеет всё необходимое для преодоления проблемы.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:21