Звезда “Грозового перевала” Хилари Хит скончалась из-за коронавируса





Известно, что актриса скончалась на 75-м году жизни, что произошло 10 апреля. Крестник звезды Алекс Уильямс на своей странице в Facebook сообщил, что у Хилари Хит развились осложнения после того, как она заразилась коронавирусом, и это привело к смерти. В своем обращении он эмоционально отметил, что не может принять эту новость. Он напомнил, что актриса начала свою карьеру в кино в 1960-х годах, а уже в 1990-х она попробовала себя в качестве продюсера. Среди ее работ числится “Ужасно большое приключение”, в котором играли Хью Грант и Алан Рикман.Хилари Хит дебютировала в кино в 1968 году в “Великом инквизиторе”, а в 1970-м ей досталась роль Изабеллы Линтон в “Грозовом перевале”, которая сделала ее знаменитой.