В Израиле ученые создали вакцину против коронавируса





По словам главы Министерства науки и технологий Офира Акуниса, универсальное лекарство может изменить существующую ситуацию в мире. Авторами вакцины оказались медики исследовательского института MIGAL, расположенного в Израиле. Ранее они пытались создать разработку против другой разновидности COVID-19, распространяющегося среди кур. Тем не менее существующие материалы помогли научным сотрудникам создать средство против коронавируса. Судя по всему, заключительный вариант вакцины появится через несколько недель.Как отметили эксперты, начальные клинические эксперименты показывают весьма высокий уровень выработки антител. При этом препарат могут начать изготавливать массово только после прохождения большого количества тестов. Министр поручил медикам ускорить этот процесс, учитывая потребность в лекарстве. По истечению 3-х месяцев вакцина сможет получить сертификат безопасности.