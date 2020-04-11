АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

В Израиле ученые создали вакцину против коронавируса

Ученые из Израиля сообщили о создании вакцины для борьбы с новым коронавирусом. Однако в настоящее время лекарственный препарат проходит клинические испытания.
В Израиле ученые создали вакцину против коронавируса

По словам главы Министерства науки и технологий Офира Акуниса, универсальное лекарство может изменить существующую ситуацию в мире. Авторами вакцины оказались медики исследовательского института MIGAL, расположенного в Израиле. Ранее они пытались создать разработку против другой разновидности COVID-19, распространяющегося среди кур. Тем не менее существующие материалы помогли научным сотрудникам создать средство против коронавируса. Судя по всему, заключительный вариант вакцины появится через несколько недель.

Как отметили эксперты, начальные клинические эксперименты показывают весьма высокий уровень выработки антител. При этом препарат могут начать изготавливать массово только после прохождения большого количества тестов. Министр поручил медикам ускорить этот процесс, учитывая потребность в лекарстве. По истечению 3-х месяцев вакцина сможет получить сертификат безопасности.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В целях устранения перегрева беспроводной зарядки Apple AirPower получит чип…
У Даны Борисовой из-за приступов кашля на видео в соцсети заподозрили…
Песков рассказал о прогнозе по экономической ситуации в мире после…
Звезда “Грозового перевала” Хилари Хит скончалась из-за…
В Израиле ученые создали вакцину против…
Журналист Шаллон Лестер: «Меган Маркл и принц Гарри могут…
Мошенники стали рассылать фальшивые сообщения о штрафах за…
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в…
Ксения Собчак под фото своих ягодиц сравнила коронавирус с нападением печенегов на…
«Охотники за вирусами» из проекта Virom нашли источники новых…
С 14 апреля Assassin’s Creed 2 можно будет бесплатно получить в…
«Горжусь! Новый трек — огонь»: Игорь Сивов прокомментировал совместную песню Нюши с Егором…
Врач-инфекционист Виктор Малеев и Геннадий Онищенко поспорили о сроках прекращения пандемии…
Максим Галкин получил по лицу от детей Аллы Пугачевой во время игры на…
Учёные NASA продемонстрировали катастрофические последствия глобального потепления в…
Анастасия Костенко похвасталась бассейном в доме, подаренным Дмитрием…
Появились изображения совершенно нового Volkswagen…
В Сети обсуждают снимок Веры Брежневой с шестью пальцами на…
Дмитрий Песков: Празднование Дня Победы обязательно…
В РФ проведут первые испытания БПЛА для борьбы с…
Маргарита Симоньян находится на самоизоляции в компании 21-го…
Составлен ТОП-7 авто стоимостью до 1 млн…
ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса в…
"Пара устала от публичных ссор, поэтому эту выходку можно простить": Екатерина Гордон объяснила действия Павла Прилучного, избившего Агату…
В мэрии Москвы озвучили причины ужесточения ограничений из-за…
Мария Голубкина объяснила свои слова о «вонючих…
Врач Александр Семёнов: Переболевшие коронавирусом пациенты до 5 недель остаются…
Отмечающая день рождения Ирина Безрукова назвала любовь секретом…
Просмотреть все новости