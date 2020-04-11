Мошенники стали рассылать фальшивые сообщения о штрафах за карантин
Мошенники начали рассылку поддельных сообщений о штрафах, якобы начисленных людям «за карантин». Эксперты из Group-IB сообщили о новом методе действий преступников, пытающихся принудить жертв оплачивать «штраф за несоблюдение самоизоляции».
Соответствующие «уведомления» отправляются посредством СМС либо мессенджеров. Согласно информации компании из сферы безопасности, сообщения касательно важности оплаты «штрафа» отправлялись 10 апреля, содержа при этом в себе данные о ФИО получателя.
Мошенники указывали ссылку на несуществующее постановление от ФСИН, а также грозили открытием уголовного делопроизводства и требовали до истечения суток с момента получения сообщения заплатить сумму по штрафу при помощи перевода на номер абонента, привязанный к Красноярскому краю. В случае попытки совершить звонок на соответствующий номер он переводился на якобы сотрудников справочной службы МВД России.
Соответствующие «уведомления» отправляются посредством СМС либо мессенджеров. Согласно информации компании из сферы безопасности, сообщения касательно важности оплаты «штрафа» отправлялись 10 апреля, содержа при этом в себе данные о ФИО получателя.
Мошенники указывали ссылку на несуществующее постановление от ФСИН, а также грозили открытием уголовного делопроизводства и требовали до истечения суток с момента получения сообщения заплатить сумму по штрафу при помощи перевода на номер абонента, привязанный к Красноярскому краю. В случае попытки совершить звонок на соответствующий номер он переводился на якобы сотрудников справочной службы МВД России.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:57