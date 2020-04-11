Мошенники стали рассылать фальшивые сообщения о штрафах за карантин





Соответствующие «уведомления» отправляются посредством СМС либо мессенджеров. Согласно информации компании из сферы безопасности, сообщения касательно важности оплаты «штрафа» отправлялись 10 апреля, содержа при этом в себе данные о ФИО получателя.Мошенники указывали ссылку на несуществующее постановление от ФСИН, а также грозили открытием уголовного делопроизводства и требовали до истечения суток с момента получения сообщения заплатить сумму по штрафу при помощи перевода на номер абонента, привязанный к Красноярскому краю. В случае попытки совершить звонок на соответствующий номер он переводился на якобы сотрудников справочной службы МВД России.