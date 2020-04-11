Журналист Шаллон Лестер: «Меган Маркл и принц Гарри могут развестись»
На YouTube-канале журналист и писательница Шаллон Лестер опубликовала видео, в котором высказала предположение о том, что Меган Маркл и принц Гарри могут развестись. Она уверена, что отношения пары могут не выдержать испытания самоизоляцией.
Шаллон Лестер уверена, что на карантине внук Елизаветы II сильно разочаруется в своей супруге. Сейчас семейной паре приходится пребывать в самоизоляции в США, а не в Канаде, как было заявлено ранее. Журналист считает, что снятие королевских обязанностей было частью плана Меган Маркл. Жена принца Гарри преследовала цель привлечь внимание к своей персоне, чтобы продвинуть актерскую карьеру. Она получила внимание прессы как герцогиня Сассекская и хотела «славы принцессы». Писательница предполагает, что Меган Маркл мечтала об идеальной жизни и денежной независимости, но со всеми привилегиями голливудских знаменитостей. Однако при дворе такие правила не работают. Поэтому пара даже не осталась в Канаде, а переехала в Лос-Анджелес. Сейчас экс-актриса занимается озвучкой для киностудии Disney.
Журналистка предполагает, что в семейной жизни герцогов Сассекских может наступить кризис. Принц Гарри ради супруги поссорился с королевской семьей, порвал отношения с друзьями и оставил военную службу. Поэтому жена и ребенок – это все, что осталось от его жизни, но Меган Маркл сейчас больше сконцентрирована на самореализации. Беспокойства принцу Гарри добавила новость о том, что его отец болен коронавирусом. Как отметила Шаллон Лестер, он сейчас находится на другом континенте, а отношения с семьей подорваны. Писательница убеждена, что это негативно скажется на браке пары. Она дала Меган Маркл и ее супругу год до того момента, как начнут появляться слухи об их разрыве. Сначала они начнут жить в отдельных домах, работать над своими проектами, а позже окажутся и в разных странах.
Шаллон Лестер уверена, что на карантине внук Елизаветы II сильно разочаруется в своей супруге. Сейчас семейной паре приходится пребывать в самоизоляции в США, а не в Канаде, как было заявлено ранее. Журналист считает, что снятие королевских обязанностей было частью плана Меган Маркл. Жена принца Гарри преследовала цель привлечь внимание к своей персоне, чтобы продвинуть актерскую карьеру. Она получила внимание прессы как герцогиня Сассекская и хотела «славы принцессы». Писательница предполагает, что Меган Маркл мечтала об идеальной жизни и денежной независимости, но со всеми привилегиями голливудских знаменитостей. Однако при дворе такие правила не работают. Поэтому пара даже не осталась в Канаде, а переехала в Лос-Анджелес. Сейчас экс-актриса занимается озвучкой для киностудии Disney.
Журналистка предполагает, что в семейной жизни герцогов Сассекских может наступить кризис. Принц Гарри ради супруги поссорился с королевской семьей, порвал отношения с друзьями и оставил военную службу. Поэтому жена и ребенок – это все, что осталось от его жизни, но Меган Маркл сейчас больше сконцентрирована на самореализации. Беспокойства принцу Гарри добавила новость о том, что его отец болен коронавирусом. Как отметила Шаллон Лестер, он сейчас находится на другом континенте, а отношения с семьей подорваны. Писательница убеждена, что это негативно скажется на браке пары. Она дала Меган Маркл и ее супругу год до того момента, как начнут появляться слухи об их разрыве. Сначала они начнут жить в отдельных домах, работать над своими проектами, а позже окажутся и в разных странах.