Ксения Собчак под фото своих ягодиц сравнила коронавирус с нападением печенегов на РФ





Ксения Собчак попросила поклонников представить, что захватчик напал на Россию и терзает ее, но власти не решаются тратить имеющиеся 500 млрд долларов, поскольку опасаются ухудшения ситуации. Журналистка подтвердила, что “хуже – будет”, но произойдет это после пандемии, когда нефтеориентированная экономика страны не найдет ресурсов для восстановления. Телеведущая считает, что государство должно поддерживать граждан, когда они не могут справится самостоятельно. Она призвала вывозить своих соотечественников из-за рубежа и сокращать налоги, если нет возможности компенсировать зарплаты и убытки. При этом власти страны занимаются регуляцией цен на имбирь и чеснок с осознанием того, к чему приводят насильственные регуляторы в экономике. Она привела в пример западные страны, которые ввели существенные компенсации для населения и бизнеса. Ксения Собчак считает, что после выхода из кризиса многие ощутят на себе последствия, которые будут менее приятными, чем на фото. К публикации она прикрепила селфи собственных ягодиц в обтягивающих лосинах.В комментариях фолловеры согласились с доводами Ксении Собчак, а также похвалили ее фигуру.