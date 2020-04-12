Учёные из Японии создали вакцину против болезни Альцгеймера





Проведённые на мышах опыты показали, что вакцина способна блокировать белок, который становится причиной болезни Альцгеймера. Это помогло существенно снизить атрофирование мозга грызунов. Учёные поделились своими результатами в онлайн-версии британского научного журнала «Nature». По словам профессора Киотского университета Харухиса Иноуэ, перед применением разработанного средства на людях необходимо провести намного большее количество экспериментов. Тем не менее уже полученные итоги говорят о том, что с помощью лекарства можно лечить недуг.Эксперты отметили, что при некоторых типах деменции, в том числе болезни Альцгеймера, в мозге накапливаются "тау"-белки. Препараты, которые применяются на данный момент, убирают лишь симптомы, а не заболевание. В проведённых исследованиях были задействованы механизмы стимулирования иммунной системы. Как выяснилось, вакцина вызывает стимуляцию защитной системы подопытных. В итоге специалисты заметили у грызунов поведение, не сильно отличающееся от здорового. Спустя восемь месяцев после использования средства побочные эффекты так и не появились.