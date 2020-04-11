«Горжусь! Новый трек — огонь»: Игорь Сивов прокомментировал совместную песню Нюши с Егором Кридом





Совместная работа знаменитостей появилась в Сети лишь на днях, ей предшествовала откровенная фотосессия и прямые трансляции, где артисты обсуждали свой роман, таким образом подогревая интерес публики. Многие поклонники волнуются за супруга певицы Игоря Сивова, который, по их мнению, страдает из-за ревности к Егору Криду. Тем не менее опасения фанатов являются напрасными, что подтверждает комментарий супруга Нюши к ее совместной песне с бывшим бойфрендом., - поделился бизнесмен своими эмоциями.Звезда шоу-бизнеса отношения с певцом называет опытом, но не скрывает, что посвятила Криду 2 композиции, одна из которых должна выйти в скором времени. После расставания артисты долгое время не общались, но затем встретились в кафе в Майами и решили поговорить.Исполнитель тяжело переживал разрыв с Нюшей, которая уже в 2017 году вышла замуж. Через год после свадьбы у нее и Сивова родилась дочь с необычным именем Симба.