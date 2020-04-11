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YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

YouTube восстановил удаленное интервью главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, которое он дал журналисту RT Антону Красовскому. По данным издания Russia Today, также удалось вернуть и прежнее количество просмотров ролика, достигшее трех миллионов.
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

«В Google сообщили, что видео было удалено по программной ошибке. После дополнительной проверки администрацией в ролике не было найдено никаких несоответствий правилам сообщества. В настоящее время интервью снова доступно на канале Russia Today. В Google принесли извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении RT.

Об удалении ролика ранее заявлял сам Красовский. По его словам, администрация YouTube не стала комментировать причины исчезновения видео с канала. Журналист связал происшествие с работой ботов других каналов и блогеров, которые могли закидать ролик жалобами на неправомерный контент.

В интервью Денис Проценко рассказал о работе с больными коронавирусом и мерами, принимаемыми столичными властями. Всего за несколько часов после публикации ролик собрал более 1 миллиона просмотров и массу положительных отзывов зрителей.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:50

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