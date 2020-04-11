YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

«В Google сообщили, что видео было удалено по программной ошибке. После дополнительной проверки администрацией в ролике не было найдено никаких несоответствий правилам сообщества. В настоящее время интервью снова доступно на канале Russia Today. В Google принесли извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении RT.



