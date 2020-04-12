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Верующие отмечают Вербное воскресенье: Традиции, приметы праздника, что нельзя делать в этот день

Вербное воскресенье в 2020 году выпало на 12 апреля, и как другие церковные праздники, он имеет массу примет. Эксперты напомнили православным христианам, что можно и нельзя делать в этот день.

Пасха приходится в этом году на 21 апреля, а за неделю традиционно отмечается Вербное воскресенье. В этот день запрещается сквернословить, ссориться и думать о плохом. Несмотря на то, что праздник достаточно большой, его нельзя отмечать шумной компанией и выпивкой. Следует собраться в семейном кругу со скромно накрытым столом, на котором может присутствовать рыба и немного красного вина. Работать в этот день нельзя, поэтому уборку проводят заранее, поскольку Вербное воскресенье следует встречать в чистоте. Нужно отказаться от шитья, вязания и вышивки, а также перенести такие дела, как заготовка дров и стирка. Многие отказываются мыть волосы в этот день, считая, что это приведет к неприятностям. В Вербное воскресенье не следует заниматься садом и огородом, но разрешается оставить там веточку вербы для хорошего урожая. Этот атрибут обрезается накануне, в субботу на рассвете, а люди обычно выбирают для этих целей здоровые деревья без дупел, которые находятся далеко от кладбищ. В этот день верба считается целебной, поэтому можно обойти с ней домашний скот, чтобы отвадить болезни. В народе рекомендуется посадить домашний цветок или пересадить его, чтобы призвать в дом большие деньги.

Согласно распространенной примете, если в в этот день на вербе распустятся почки, то год будет урожайным. В прошлом колышек из этого дерева вбивали в стену, чтобы избавиться от страхов и обрести решительность. Из вербы также делали отвары, в которых купали новорожденных для того, чтобы они выросли здоровыми. Почки этого дерева носили с собой юноши, чтобы оставаться в хорошей физической форме, а девушки – для зачатия. Несколько примет указывают и на погодные условия, например, в какую сторону будет дуть ветер в Вербное воскресенье, таким будет и все лето. Теплый и солнечный день сулит богатый урожай фруктов, а морозный – зерна.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00

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