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Дарья Мельникова показала подросших сыновей от Артура Смольянинова

Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», показала детей, рожденных в браке с Артуром Смольяниновым. По словам актрисы, сейчас она находится на самоизоляции и проводит все свободное время с чадами.
Дарья Мельникова показала подросших сыновей от Артура Смольянинова

В историях на странице в Instagram Мельникова обнародовала несколько фото, на которых можно заметить, как она играет с детьми. На одном из снимков актриса написала, что малыши уже скучают по детскому саду, так как не могут общаться с друзьями.
«Я думала, что материнство – это жизнь женщины, которая родила ребенка. На самом деле, это жизнь малыша, а мама просто всегда находится рядом. В этом я нашла истинное счастье. Иногда бывает очень сложно, но я каждый день благодарю всех возможных богов за то, что они подарили мне моих детей», - рассказала актриса.


Также Мельникова призвала поклонников проводить время с семьей и не нарушать правила самоизоляции. По словам звезды «Папиных дочек», следование требованиям медиков позволит вернуться к обычной жизни значительно быстрее.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 21:00

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