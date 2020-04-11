Дарья Мельникова показала подросших сыновей от Артура Смольянинова
Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», показала детей, рожденных в браке с Артуром Смольяниновым. По словам актрисы, сейчас она находится на самоизоляции и проводит все свободное время с чадами.
В историях на странице в Instagram Мельникова обнародовала несколько фото, на которых можно заметить, как она играет с детьми. На одном из снимков актриса написала, что малыши уже скучают по детскому саду, так как не могут общаться с друзьями.
Также Мельникова призвала поклонников проводить время с семьей и не нарушать правила самоизоляции. По словам звезды «Папиных дочек», следование требованиям медиков позволит вернуться к обычной жизни значительно быстрее.
В историях на странице в Instagram Мельникова обнародовала несколько фото, на которых можно заметить, как она играет с детьми. На одном из снимков актриса написала, что малыши уже скучают по детскому саду, так как не могут общаться с друзьями.
«Я думала, что материнство – это жизнь женщины, которая родила ребенка. На самом деле, это жизнь малыша, а мама просто всегда находится рядом. В этом я нашла истинное счастье. Иногда бывает очень сложно, но я каждый день благодарю всех возможных богов за то, что они подарили мне моих детей», - рассказала актриса.
Также Мельникова призвала поклонников проводить время с семьей и не нарушать правила самоизоляции. По словам звезды «Папиных дочек», следование требованиям медиков позволит вернуться к обычной жизни значительно быстрее.