Дарья Мельникова показала подросших сыновей от Артура Смольянинова

«Я думала, что материнство – это жизнь женщины, которая родила ребенка. На самом деле, это жизнь малыша, а мама просто всегда находится рядом. В этом я нашла истинное счастье. Иногда бывает очень сложно, но я каждый день благодарю всех возможных богов за то, что они подарили мне моих детей», - рассказала актриса.





В историях на странице в Instagram Мельникова обнародовала несколько фото, на которых можно заметить, как она играет с детьми. На одном из снимков актриса написала, что малыши уже скучают по детскому саду, так как не могут общаться с друзьями.Также Мельникова призвала поклонников проводить время с семьей и не нарушать правила самоизоляции. По словам звезды «Папиных дочек», следование требованиям медиков позволит вернуться к обычной жизни значительно быстрее.