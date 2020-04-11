Медики назвали меры для сохранения здоровья диабетикам в период карантина





Коронавирус серьезно влияет на людей пожилого возраста и тех, кто страдает от хронических заболеваний, в том числе болезней сердца и легких, сахарного диабета. Самой важной предосторожностью для таких лиц является самоизоляция. Следующий шаг при эндокринном недуге состоит в покупке девайса, контролирующего уровень сахара в крови. Поддержание преимущественного показателя полезно для иммунной системы диабетика. Также необходимо иметь у себя дома запас нужных препаратов и лекарств от осложнений.Как отметили медики, для борющихся с диабетом личностей в период карантина важно уделять время физическим нагрузкам. Речь идет о ходьбе, йоге или растяжке, достаточно позаниматься 30 минут. Чтобы снизить риск ухудшения состояния здоровья, следует исключить из рациона высококалорийные продукты, содержащие соль и углеводы. Специалисты советуют питаться апельсинами и яблоками, поскольку они отлично подходят для перекусов.