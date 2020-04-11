Максим Галкин получил по лицу от детей Аллы Пугачевой во время игры на карантине
Максим Галкин получил удар по лицу от своих общих с Аллой Пугачевой детей. Артист за время пребывания на карантине старается развлекать сына с дочерью без использования гаджетов.
Галкин показал поклонникам видео, в котором записаны «шишечные» бои детей. В разделе «Истории» Instagram юморист разместил запись, позволяющую увидеть попадание одного из снарядов в его губу. Галкин выразил сомнение в ситуации: «Попали, что ли? Нет же?».
Галкин и Пугачева развлекают своих детей при помощи игр на свежем воздухе. Не так давно юморист показал фанатам, как Гарри и Лиза научились стрелять из лука.
Галкин показал поклонникам видео, в котором записаны «шишечные» бои детей. В разделе «Истории» Instagram юморист разместил запись, позволяющую увидеть попадание одного из снарядов в его губу. Галкин выразил сомнение в ситуации: «Попали, что ли? Нет же?».
Галкин и Пугачева развлекают своих детей при помощи игр на свежем воздухе. Не так давно юморист показал фанатам, как Гарри и Лиза научились стрелять из лука.