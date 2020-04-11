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Анастасия Костенко похвасталась бассейном в доме, подаренным Дмитрием Тарасовым

Анастасия Костенко похвасталась бассейном в своем доме, который ей подарил Дмитрий Тарасов. Модель опубликовала в Instagram совместное с мужем и наследницами фото.

В своей публикации модель напомнила, что ее дочери Милане уже год и 9 месяцев, а также удивилась, как быстро летит время. Она мечтает выбраться с наследницами в парк, но ей приходится ждать окончания карантина. В связи с тем, что 10 апреля отмечался День братьев и сестер, Анастасия Костенко взяла младшую дочь вместе со старшей в бассейн. На новом снимке семья запечатлена в полном составе. В комментариях одна из поклонниц раскритиковала модель, отметив, что новорожденным детям нельзя контактировать с хлором, но Костенко упрекнула ее в неуместном замечании: “Вы не в курсе, что у нас за вода в бассейне”. Модель призналась, что все еще кормит Еву грудью, а также отметила, что после родов поддерживает себя в форме упражнениями под любимую музыку. Избранница Дмитрия Тарасова слушает попурри, о чем рассказала в ответ на вопрос поклонников.

Фолловеры также заметили, что старшая дочь пары больше похожа на Тарасова, а младшая – на Костенко.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:56

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