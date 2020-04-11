В Сети обсуждают снимок Веры Брежневой с шестью пальцами на ноге

В своём Instagram-аккаунте Вера Брежнева разместила кадры, сделанные для мартовского выпуска журнала Cosmopolitan. «Снимали ещё в декабре. Кто читал? Какое фото больше всего понравилось?» – спросила певица. Тем не менее фотографии вызвали реакцию, на которую артистка не рассчитывала. Дело в том, что на одном из снимков редактор перестарался с фотошопом и добавил знаменитости шестой палец на ноге.Исполнительница, сама того не желая, насмешила своих поклонников. Наряду с этим пользователи соцсети отметили, что певица выглядит прекрасно и весьма загадочно. «Шестипалая Брежнева... теперь я видел все», «Где вы берете таблетки против старости?», «Это просто идеал божественной красоты», – написали фанаты.