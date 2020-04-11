«Охотники за вирусами» из проекта Virom нашли источники новых пандемий

«Животные и птицы переносят более 1,5 миллиона различных вирусов. Примерно треть из них может передаваться человеку. Сам процесс мутации вирусов остается загадкой, но первые упоминания инфицирования людей животными заболеваниями датируются 300-м веком нашей эры. Изучение феномена началось в 1940 году. XXI век можно назвать периодом важных эпидемиологических перемен. Риски заразиться вирусом от животных постоянно возрастают, ввиду чего отрасль требует более глубокого изучения», - рассказала Даннис Кэррол, являющаяся руководителем проекта Virom.





В качестве примера вируса, который передался от животного к человеку, специалист назвала Нипах. Его вспышка началась в Малайзии в 1999 году. Тогда первыми заболевшими оказались свиноводы, которые для сбора корма животным начали регулярно ходить в джунгли. Смертность от недуга составила 75 процентов.Согласно одной из гипотез проекта Virom, коронавирус был ввезен в Китай вместе с панголинами. Данные животные активно продаются на черном рынке Азии, а их мясо считается деликатесом. Пока подтверждения теории на официальном уровне отсутствуют.