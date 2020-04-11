С 14 апреля Assassin’s Creed 2 можно будет бесплатно получить в uPlay
Начиная с 14 апреля игра Assassin’s Creed 2 станет доступна на бесплатной основе в сервисе uPlay. Инсайдера Дениэль Ахмад сообщил, что получил соответствующую информацию из собственных источников.
Сюжет игры описывает историю семьи в Италии, случаев мести, а также разного рода заговоров. События происходят в эпоху Ренессанса. После встречи с Леонардо да Винчи начинается схватка с наиболее влиятельными семьями, проживающими во Флоренции. Герою предстоит пересечь Венецию по дороге к титулу мастера-убийцы.
Игра Assassin's Creed 2 стала доступна для ПК и консолей в 2009-м и получила множество положительных отзывов от журналистов и пользователей. В сервисе Steam стелс-экшн получил более 20 тысяч отзывов с показателем положительных оценок в 86%.
Сюжет игры описывает историю семьи в Италии, случаев мести, а также разного рода заговоров. События происходят в эпоху Ренессанса. После встречи с Леонардо да Винчи начинается схватка с наиболее влиятельными семьями, проживающими во Флоренции. Герою предстоит пересечь Венецию по дороге к титулу мастера-убийцы.
Игра Assassin's Creed 2 стала доступна для ПК и консолей в 2009-м и получила множество положительных отзывов от журналистов и пользователей. В сервисе Steam стелс-экшн получил более 20 тысяч отзывов с показателем положительных оценок в 86%.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:28