С 14 апреля Assassin’s Creed 2 можно будет бесплатно получить в uPlay





Сюжет игры описывает историю семьи в Италии, случаев мести, а также разного рода заговоров. События происходят в эпоху Ренессанса. После встречи с Леонардо да Винчи начинается схватка с наиболее влиятельными семьями, проживающими во Флоренции. Герою предстоит пересечь Венецию по дороге к титулу мастера-убийцы.Игра Assassin's Creed 2 стала доступна для ПК и консолей в 2009-м и получила множество положительных отзывов от журналистов и пользователей. В сервисе Steam стелс-экшн получил более 20 тысяч отзывов с показателем положительных оценок в 86%.