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Дмитрий Песков: Празднование Дня Победы обязательно состоится

Дмитрий Песков в студии телешоу «Большая игра» рассказал, что празднование и парад ко Дню Победы обязательно состоятся. Как сказал пресс-секретарь президента, правительство пока не принимало решения по поводу переноса мероприятий.
Дмитрий Песков: Празднование Дня Победы обязательно состоится

В то же время политик предположил, что торжество в честь 75-летия Победы в ВОВ могут провести позднее 9 мая. Согласно уточнению Дмитрия Пескова, решение об организации парада и шествия «Бессмертного полка» примут обращая внимание на развитие в стране ситуации с пандемией коронавируса. Как сказал представитель Кремля, на рассмотрении находится несколько вариантов, но парад Победы и соответствующее празднование несомненно состоятся.

Ранее Песков сообщил, что считает неуместным участие ветеранов в публичных мероприятиях по причине вспышки COVID-19. Количество зараженных в РФ превысило 13,5 тысячи человек, скончались более сотни больных. Лидирующие позиции по числу инфицированных занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, о чем сообщает kommersant.ru.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:41

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