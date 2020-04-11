Дмитрий Песков: Празднование Дня Победы обязательно состоится





В то же время политик предположил, что торжество в честь 75-летия Победы в ВОВ могут провести позднее 9 мая. Согласно уточнению Дмитрия Пескова, решение об организации парада и шествия «Бессмертного полка» примут обращая внимание на развитие в стране ситуации с пандемией коронавируса. Как сказал представитель Кремля, на рассмотрении находится несколько вариантов, но парад Победы и соответствующее празднование несомненно состоятся.Ранее Песков сообщил, что считает неуместным участие ветеранов в публичных мероприятиях по причине вспышки COVID-19. Количество зараженных в РФ превысило 13,5 тысячи человек, скончались более сотни больных. Лидирующие позиции по числу инфицированных занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, о чем сообщает kommersant.ru.