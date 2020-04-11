Врач-инфекционист Виктор Малеев и Геннадий Онищенко поспорили о сроках прекращения пандемии коронавируса





В эфире НСН Геннадий Онищенко усомнился в прогнозе Виктора Малеева, но высоко оценил его профессионализм инфекциониста. Политик подчеркнул, что проблема будет устранена, когда вылечится последний больной. После этого будет необходимо подождать еще две недели, чтобы удостовериться, что коронавирус побежден. Депутат призвал работать против общего врага, а не назначать гипотетические даты. Геннадий Онищенко подчеркнул, что коронавирусную инфекцию преувеличивают, поскольку количество зараженных превышает 1,7 млн, когда эпидемия гриппа может охватывать по 400 млн человек каждый год, а потери составляют 200-700 тыс. граждан. Однако он считает, что упрощать не нужно, поскольку этот вирус новый и одинаково опасен для каждого.Онищенко порекомендовал своевременно вводить актуальные решения для борьбы с коронавирусной инфекцией. Пока он не видит, что надзорные органы используют все правовые нормы для противодействия пандемии. Также он порекомендовал давать четкие и ответственные предложения, на основе которых будут приниматься решения.