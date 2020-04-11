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В РФ проведут первые испытания БПЛА для борьбы с коронавирусом

В РФ на специальном полигоне под Тверью проведут первые тесты в сфере применения БПЛА для противостояния проблеме распространения коронавируса. Эксперты проверят возможность применения аппаратов в целях доставки пакетов медицинского назначения и обеспечения процесса дезинфекции улиц.

Реализация данного проекта обеспечит автоматическое выделение воздушного пространства для перелёта беспилотников. При этом будут выполняться все требования по безопасным промежуткам между перелётами для предупреждения потенциальных конфликтов летательных средств.

Отдельно планируется сформировать области общего обслуживания по процедурам обмена информацией и навигации в воздухе для беспилотной и пилотируемой техники. Кроме этого, на полигоне проведут учения, нацеленные на улучшение координации действий служб скорой медпомощи и контролёров БПЛА.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:36

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