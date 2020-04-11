Появились изображения совершенно нового Volkswagen Scirocco





Автомобиль первого поколения производили с 2008 по 2017 год, но в итоге компания решила прекратить продажи модели, не став выпускать преемника. В 2019 году Volkswagen анонсировала новую версию Scirocco, которая должна появиться на рынке в ограниченной серии в 2021 году. Модель работает на основе силового агрегата на 220 лошадиных сил при объеме в 2 литра. В остальном автомобиль будет практически полностью повторять технические характеристики Golf GTI Mk7.В обновленной вариации транспортного средства планируют использовать только механическую коробку передач на 6 ступеней. Информация о возможности выхода версии с АКПП пока отсутствует. По предварительным данным, модель может получить и «заряженную» версию с турбированным мотором на 245 лошадиных сил.Официальная информация о дате выпуска автомобиля от Volkswagen в кузове хэтчбека пока отсутствует. Прошлая вариация Scirocco относилась к среднему ценовому сегменту. Она продавалась с мотором на 1,4 литра при мощности в 123 лошадиные силы.