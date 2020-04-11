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Составлен ТОП-7 авто стоимостью до 1 млн рублей

Составлен ТОП-7 автомобилей с ценой до 1 млн рублей. В 2019-м средняя стоимость моделей для рынка РФ составляла 1,54 млн рублей, но покупателям по-прежнему предлагают продукты из бюджетного сегмента.
Составлен ТОП-7 авто стоимостью до 1 млн рублей

Открывает список Lada Vesta с ценником от 533 тысяч рублей. Вторую строчку занял Renault Sandero со стоимостью 625 тысяч за начальную модификацию у дилеров. Эта версия востребована благодаря использованию в конструкции надежной подвески и простоте обслуживания. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris ценой в 765 тысяч рублей за начальную модификацию.

Следующее место досталось кроссоверу Nissan Terrano с ценником 909 тысяч рублей. Модель Chery Tiggo 5 дороже всего на 11 тысяч рублей и находится на 5 строчке. Помимо этого, в списке оказались Kia Rio в версии X-Line с ценой 870 тысяч и Skoda Rapid - 829 тысяч рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:23

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