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Маргарита Симоньян находится на самоизоляции в компании 21-го родственника

Маргарита Симоньян рассказала на странице во «ВКонтакте» о том, как проводит время на самоизоляции. По словам знаменитости, компанию ей составляет 21 родственник.
Маргарита Симоньян находится на самоизоляции в компании 21-го родственника

Главный редактор телеканала Russia Today с 21 марта соблюдает карантин вместе со своей семьей и близкими людьми. За это время лишь супруг Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян покидал дом в связи со съёмками проекта «Международная пилорама». Также сама журналистка уезжала в больницу из-за выкидыша. По словам медиаменеджера, сейчас она живет с 21-м родственником, в том числе, 7-ю пенсионерами и 5-ю детьми младше шести лет. Как отметила жена актера, она привыкла находится дома на самоизоляции, а также обрела новые навыки. Редактор печет хлеб по рецепту 65-летней няни дочери и делает сыр из кислого молока.

Ранее Симоньян объявила о 4-й беременности, которая наступила спустя 4 месяца после последних родов. Однако уже 26 марта журналистка сообщила, что потеряла ребенка на раннем сроке.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:29

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