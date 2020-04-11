"Пара устала от публичных ссор, поэтому эту выходку можно простить": Екатерина Гордон объяснила действия Павла Прилучного, избившего Агату Муцениеце
Екатерина Гордон объяснила действия Павла Прилучного, который избил Агату Муцениеце. По мнению звездного юриста, пара устала от публичных ссор, поэтому эту выходку “можно простить”.
Несколько лет Агата Муцениеце и Павел Прилучный доказывали поклонникам в социальных сетях, что в их отношениях нет проблем, но в этом году звезды заявили о расставании. Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как рыдающая актриса рассказывает поклонникам, что ее муж пьет и ведет себя агрессивно. Она лишилась телефона, а также пожаловалась на избиения. Несмотря на пандемию, ей пришлось уехать из дома вместе с детьми. Екатерина Гордон призналась, что ей всегда грустно, когда не получается “красивого развода”, но она не верит в хорошие расставания. Для этого у супругов должны полностью исчезнуть чувства. Юрист добавила, что всегда остается на стороне женщины, поскольку они попадают в более сложное положение после развода, а также с ними остаются дети. Она все еще надеется, что этот брак можно спасти, например, Агата Муцениеце может простить мужа, если он достойно извинится.
Юрист считает, что у актера мог случиться стресс, в связи с которым его поведение можно объяснить эмоциональной ошибкой. Екатерина Гордон отметила, что всегда готова помочь Агате Муцениеце.
Несколько лет Агата Муцениеце и Павел Прилучный доказывали поклонникам в социальных сетях, что в их отношениях нет проблем, но в этом году звезды заявили о расставании. Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как рыдающая актриса рассказывает поклонникам, что ее муж пьет и ведет себя агрессивно. Она лишилась телефона, а также пожаловалась на избиения. Несмотря на пандемию, ей пришлось уехать из дома вместе с детьми. Екатерина Гордон призналась, что ей всегда грустно, когда не получается “красивого развода”, но она не верит в хорошие расставания. Для этого у супругов должны полностью исчезнуть чувства. Юрист добавила, что всегда остается на стороне женщины, поскольку они попадают в более сложное положение после развода, а также с ними остаются дети. Она все еще надеется, что этот брак можно спасти, например, Агата Муцениеце может простить мужа, если он достойно извинится.
Юрист считает, что у актера мог случиться стресс, в связи с которым его поведение можно объяснить эмоциональной ошибкой. Екатерина Гордон отметила, что всегда готова помочь Агате Муцениеце.