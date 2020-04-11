"Пара устала от публичных ссор, поэтому эту выходку можно простить": Екатерина Гордон объяснила действия Павла Прилучного, избившего Агату Муцениеце

Несколько лет Агата Муцениеце и Павел Прилучный доказывали поклонникам в социальных сетях, что в их отношениях нет проблем, но в этом году звезды заявили о расставании. Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как рыдающая актриса рассказывает поклонникам, что ее муж пьет и ведет себя агрессивно. Она лишилась телефона, а также пожаловалась на избиения. Несмотря на пандемию, ей пришлось уехать из дома вместе с детьми. Екатерина Гордон призналась, что ей всегда грустно, когда не получается “красивого развода”, но она не верит в хорошие расставания. Для этого у супругов должны полностью исчезнуть чувства. Юрист добавила, что всегда остается на стороне женщины, поскольку они попадают в более сложное положение после развода, а также с ними остаются дети. Она все еще надеется, что этот брак можно спасти, например, Агата Муцениеце может простить мужа, если он достойно извинится.Юрист считает, что у актера мог случиться стресс, в связи с которым его поведение можно объяснить эмоциональной ошибкой. Екатерина Гордон отметила, что всегда готова помочь Агате Муцениеце.