На всех въездах в Москву начали работать наряды Госавтоинспекции

«Сотрудники полиции будут работать в круглосуточном режиме для обеспечения полного контроля. Также проводится регулярное патрулирование всех районов Москвы. Наряды ГАИ проверяют документы граждан, пытающихся въехать на территорию столицы. Меры были приняты в соответствии с решениями мэра», - рассказал Васенин.





Власти столицы ранее сообщали о начале поэтапного введения в городе пропускного режима. Пока он будет носить исключительно ознакомительный характер, но правоохранители оставят за собой право проверять предоставляемую им информацию при необходимости. Сам переход к пропускному режиму начнется с введения документов, разрешающих ездить на работу. Позднее планируется проверять справки и для поездок в любых целях.