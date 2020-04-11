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На всех въездах в Москву начали работать наряды Госавтоинспекции

В Москве на всех въездах в город начали работать наряды ГАИ. По информации от Владимира Васенина, являющегося главой столичного главка полиции, правоохранители держат под контролем передвижение транспорта и интересуются причинами визита в город у людей без московской прописки.
На всех въездах в Москву начали работать наряды Госавтоинспекции

«Сотрудники полиции будут работать в круглосуточном режиме для обеспечения полного контроля. Также проводится регулярное патрулирование всех районов Москвы. Наряды ГАИ проверяют документы граждан, пытающихся въехать на территорию столицы. Меры были приняты в соответствии с решениями мэра», - рассказал Васенин.

Власти столицы ранее сообщали о начале поэтапного введения в городе пропускного режима. Пока он будет носить исключительно ознакомительный характер, но правоохранители оставят за собой право проверять предоставляемую им информацию при необходимости. Сам переход к пропускному режиму начнется с введения документов, разрешающих ездить на работу. Позднее планируется проверять справки и для поездок в любых целях.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:48

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