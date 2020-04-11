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Учёные NASA продемонстрировали катастрофические последствия глобального потепления в Антарктиде

Учёные из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA продемонстрировали катастрофические последствия глобального потепления в Антарктиде. Представленный снимок даёт понять, что из-за аномально высокой температуры, наблюдавшейся в феврале, на острове Игл растаял почти весь снег.

На протяжении нескольких дней в Антарктиде было аномально тепло. Сотрудникам научно-исследовательской станции Эсперанса в первый раз за всю историю наблюдений удалось зафиксировать рекордные +18 °C. В течении данного периода примерно 1,5 км² снежного покрова, находящегося на континенте, полностью пропитались талыми водами, вследствие этого снег начал активно таять, а остров Игл лишился 136 миллиметров снежного слоя. Учёные NASA отмечают, опубликованный ими снимок показывает, что неделя тёплой погоды привела к исчезновению приблизительно пятой части снега.

Как рассказали специалисты, минувший февраль стал наиболее тёплым месяцем за всё время метеонаблюдений. По их мнению, причина глобального потепления кроется в действиях людей. Экологи просят власти различных стран незамедлительно предпринять необходимые меры, в противном случае исход может быть весьма печальным.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:01

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