Учёные NASA продемонстрировали катастрофические последствия глобального потепления в Антарктиде
Учёные из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA продемонстрировали катастрофические последствия глобального потепления в Антарктиде. Представленный снимок даёт понять, что из-за аномально высокой температуры, наблюдавшейся в феврале, на острове Игл растаял почти весь снег.
На протяжении нескольких дней в Антарктиде было аномально тепло. Сотрудникам научно-исследовательской станции Эсперанса в первый раз за всю историю наблюдений удалось зафиксировать рекордные +18 °C. В течении данного периода примерно 1,5 км² снежного покрова, находящегося на континенте, полностью пропитались талыми водами, вследствие этого снег начал активно таять, а остров Игл лишился 136 миллиметров снежного слоя. Учёные NASA отмечают, опубликованный ими снимок показывает, что неделя тёплой погоды привела к исчезновению приблизительно пятой части снега.
Как рассказали специалисты, минувший февраль стал наиболее тёплым месяцем за всё время метеонаблюдений. По их мнению, причина глобального потепления кроется в действиях людей. Экологи просят власти различных стран незамедлительно предпринять необходимые меры, в противном случае исход может быть весьма печальным.
На протяжении нескольких дней в Антарктиде было аномально тепло. Сотрудникам научно-исследовательской станции Эсперанса в первый раз за всю историю наблюдений удалось зафиксировать рекордные +18 °C. В течении данного периода примерно 1,5 км² снежного покрова, находящегося на континенте, полностью пропитались талыми водами, вследствие этого снег начал активно таять, а остров Игл лишился 136 миллиметров снежного слоя. Учёные NASA отмечают, опубликованный ими снимок показывает, что неделя тёплой погоды привела к исчезновению приблизительно пятой части снега.
Как рассказали специалисты, минувший февраль стал наиболее тёплым месяцем за всё время метеонаблюдений. По их мнению, причина глобального потепления кроется в действиях людей. Экологи просят власти различных стран незамедлительно предпринять необходимые меры, в противном случае исход может быть весьма печальным.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:01