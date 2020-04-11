В мэрии Москвы озвучили причины ужесточения ограничений из-за коронавируса





В Москве действует режим социального дистанцирования в связи с распространением COVID-19, но многие жители его нарушали. В связи с этим власти столицы приняли решение ужесточить карантин путем введения пропусков. Анастасия Ракова обратила внимание, что в течение первой недели карантина граждане с большей ответственностью подошли к запретам, но в последнее время количество пренебрежений продемонстрировало рост. В частности, резко возросло число автомобилей, а также людей, которые просто гуляют по улицам.По словам Раковой, число зараженных граждан в столице почти достигло 9 тысяч.