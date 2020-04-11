ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса в мире





Тедрос Аданом Гебреисус, являющийся главой ВОЗ, отметил, что снятие ограничений нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Страны, в которых количество выявленных случаев заражения минимальное, должны тщательно исследовать эпидемиологическую обстановку. Только после этого можно принимать решение о смягчении карантина.Италия и Испания, которые пострадали от коронавируса в Европе больше всего, рассматривают возможность смягчения карантина. В настоящее время в странах наблюдаются первые признаки положительной динамики. Количество новых заболевших в суточном выражении постепенно снижается, ввиду чего правительство может отменить ряд запретов уже в начале мая. Представители ВОЗ отмечают, что такое решение может вызвать обратную реакцию.В Италии с 14 апреля снова начнут работу некоторые предприятия, среди которых магазины детской одежды и книжные лавки. По информации местных изданий, правительство рассматривает и возможность открытие прачечных. Сейчас в Италии работают только продуктовые магазины и аптеки.