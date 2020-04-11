Врач Александр Семёнов: Переболевшие коронавирусом пациенты до 5 недель остаются заразными





По словам специалиста, после того, как человек восстановил свое здоровье, он все равно может распространять инфекцию чуть больше месяца. Тем не менее это зависит от самочувствия пациента в ходе наличия у него коронавируса. Как сказал врач Александр Семёнов, чем дольше состояние больного остается тяжелым, тем длительнее он выделяет COVID-19 в окружающую среду. Согласно последним данным, на территории РФ зафиксировано 13 584 случая заражения вирусом в 82-х регионах. За все время с начала вспышки недуга скончались 106 пациентов, а выздоровели 1045, о чем сообщает news.ru.Ранее стало известно, что промывание носа солевым раствором может оказаться средством профилактики заболевания вместе с соблюдением гигиены. Эффект от процедуры проявляется при тщательном мытье рук, ношении медицинских масок, а также использовании антисептиков.