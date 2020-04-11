Ученые объяснили причину, по которой дети легче переносят коронавирус





Специалисты сообщили, что симптоматика болезни проявляется у детей менее ярко, если сравнивать их со взрослыми. Последние часто страдают от тяжелой пневмонии, но среди детей зафиксированных фактов смерти значительно меньше. По итогам анализа данных ученые обнаружили 2 случая гибели детей, которые случились на территории КНР. Помимо прочего, дети довольно редко нуждаются в проведении интенсивной терапии при поражении коронавирусом.У маленьких пациентов симптомы повторяли ситуацию взрослых. Дополнительно у нескольких детей проявлялась сильная усталость, рвота и диарея. Часть детей с увеличенными маркерами воспаления оказалась ниже показателя среди взрослых.Ученые подчеркивают, что иммунная защита работает разным образом, если сравнивать взрослых и детей. Причиной разного показателя риска тяжелых последствий заболевания исследователи считают именно эти отличия в механизмах внутренней защиты. Не исключается, что дети достаточно часто имеют контакт с иными вирусными инфекциями.