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Ученые объяснили причину, по которой дети легче переносят коронавирус

Ученые из Каролинского института пояснили причину, по которой дети значительно легче переносят заражение коронавирусом. Как показали исследования, 1-5% случаев выявления COVID-19 приходится именно на малолетних пациентов.
Ученые объяснили причину, по которой дети легче переносят коронавирус

Специалисты сообщили, что симптоматика болезни проявляется у детей менее ярко, если сравнивать их со взрослыми. Последние часто страдают от тяжелой пневмонии, но среди детей зафиксированных фактов смерти значительно меньше. По итогам анализа данных ученые обнаружили 2 случая гибели детей, которые случились на территории КНР. Помимо прочего, дети довольно редко нуждаются в проведении интенсивной терапии при поражении коронавирусом.

У маленьких пациентов симптомы повторяли ситуацию взрослых. Дополнительно у нескольких детей проявлялась сильная усталость, рвота и диарея. Часть детей с увеличенными маркерами воспаления оказалась ниже показателя среди взрослых.

Ученые подчеркивают, что иммунная защита работает разным образом, если сравнивать взрослых и детей. Причиной разного показателя риска тяжелых последствий заболевания исследователи считают именно эти отличия в механизмах внутренней защиты. Не исключается, что дети достаточно часто имеют контакт с иными вирусными инфекциями.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:47

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