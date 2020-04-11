Себестоимость препаратов от коронавируса может составить 1 доллар
Журналисты Journal of Virus Eradication подсчитали примерную стоимость препаратов от коронавируса, которая может составить 1 доллар. По мнению экспертов, запуск массового производства таких медикаментов позволит существенно снизить их ценник.
Сейчас затраты на производство препаратов для лечения одного человека от коронавируса в среднем достигают 40 долларов. Уже спустя несколько месяцев масштабы их выпуска могут увеличиться минимум на 50 процентов. Рост поставок медикаментов позволит сделать их стоимость более приземленной.
В исследовании экспертов упомянут гидроксихлорохин, который ранее для лечения COVID-19 предлагал президент США Дональд Трамп. Также хорошо зарекомендовал ремдесивир, выпускаемый компанией Gilead Sciences. В свое время он использовался для избавления от последствий, вызванных вирусом Эбола.
Сейчас затраты на производство препаратов для лечения одного человека от коронавируса в среднем достигают 40 долларов. Уже спустя несколько месяцев масштабы их выпуска могут увеличиться минимум на 50 процентов. Рост поставок медикаментов позволит сделать их стоимость более приземленной.
В исследовании экспертов упомянут гидроксихлорохин, который ранее для лечения COVID-19 предлагал президент США Дональд Трамп. Также хорошо зарекомендовал ремдесивир, выпускаемый компанией Gilead Sciences. В свое время он использовался для избавления от последствий, вызванных вирусом Эбола.
«При стоимости лечения от коронавируса всего в 1 доллар каждый человек сможет позволить оплатить его. Стоит учитывать и потребности производителя, который должен получать прибыль и выплачивать доходы своим сотрудникам. Возможно, добиться баланса удастся через несколько месяцев», - отметили журналисты Journal of Virus Eradication.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:37