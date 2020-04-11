Себестоимость препаратов от коронавируса может составить 1 доллар

«При стоимости лечения от коронавируса всего в 1 доллар каждый человек сможет позволить оплатить его. Стоит учитывать и потребности производителя, который должен получать прибыль и выплачивать доходы своим сотрудникам. Возможно, добиться баланса удастся через несколько месяцев», - отметили журналисты Journal of Virus Eradication.





Сейчас затраты на производство препаратов для лечения одного человека от коронавируса в среднем достигают 40 долларов. Уже спустя несколько месяцев масштабы их выпуска могут увеличиться минимум на 50 процентов. Рост поставок медикаментов позволит сделать их стоимость более приземленной.В исследовании экспертов упомянут гидроксихлорохин, который ранее для лечения COVID-19 предлагал президент США Дональд Трамп. Также хорошо зарекомендовал ремдесивир, выпускаемый компанией Gilead Sciences. В свое время он использовался для избавления от последствий, вызванных вирусом Эбола.