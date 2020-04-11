Мария Голубкина объяснила свои слова о «вонючих бабках»

«Недавно я цитировала и строчки из «Гамлета» про монастырь, но не собираюсь в него уходить. Нужно смотреть на вещи более широко. Когда я говорила о вонючих бабках, я не имела ввиду запахи. Многие подумали, что речь идет именно о них, из-за чего обиделись на меня. Могу сказать, что такие высказывания заставили многих мыть руки тщательнее», - отметила Голубкина.





Голубкина недавно обнародовала в историях на странице в Instagram пост о людях, которые приходят в храмы на службу, но не следят за личной гигиеной. Высказывание о «вонючих бабках» было встречено ее подписчиками негативно. Многие призвали не называть прихожан скверными словами, пытаясь мотивировать других соблюдать правила самоизоляции другими способами. Голубкина решила объяснить смысл сказанного ей выражения.Фанаты актрисы призвали ее не обращать внимания на критику, но и не переходить грани в общении с подписчиками. Сама Голубкина решила не отвечать на подобные комментарии с наставлениями. В одной из следующих историй в Instagram актриса призвала не паниковать из-за коронавируса, но и не вредить своему здоровью прогулками, от которых можно отказаться.