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Мария Голубкина объяснила свои слова о «вонючих бабках»

Мария Голубкина объяснила свою фразу о «вонючих бабках». По словам актрисы, в ее высказывании речь шла не про запахи.
Мария Голубкина объяснила свои слова о «вонючих бабках»

Голубкина недавно обнародовала в историях на странице в Instagram пост о людях, которые приходят в храмы на службу, но не следят за личной гигиеной. Высказывание о «вонючих бабках» было встречено ее подписчиками негативно. Многие призвали не называть прихожан скверными словами, пытаясь мотивировать других соблюдать правила самоизоляции другими способами. Голубкина решила объяснить смысл сказанного ей выражения.
«Недавно я цитировала и строчки из «Гамлета» про монастырь, но не собираюсь в него уходить. Нужно смотреть на вещи более широко. Когда я говорила о вонючих бабках, я не имела ввиду запахи. Многие подумали, что речь идет именно о них, из-за чего обиделись на меня. Могу сказать, что такие высказывания заставили многих мыть руки тщательнее», - отметила Голубкина.

Фанаты актрисы призвали ее не обращать внимания на критику, но и не переходить грани в общении с подписчиками. Сама Голубкина решила не отвечать на подобные комментарии с наставлениями. В одной из следующих историй в Instagram актриса призвала не паниковать из-за коронавируса, но и не вредить своему здоровью прогулками, от которых можно отказаться.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:02

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