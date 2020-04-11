Андрей Макаревич не понимает «вселенской истерики» вокруг вспышки коронавируса





По словам исполнителя, людям неоднократно врали и не говорили правдивые факты, однако сейчас этому способствует большое количество различных, в частности, технических возможностей. Пандемию коронавируса Макаревич не считает чем-то глобальным, вспоминая свиной или птичий грипп. Сейчас по всему миру распространился китайский недуг. Вышеназванные болезни имеют отличия и протекают по-разному, но композитор не понимает «вселенской истерики» из-за COVID-19.Как отметил лидер коллектива «Машина времени», мир ожидают изменения после победы над вирусом, а случится это в результате небывалых мер, предпринимаемых в противостоянии заболеванию. По мнению Макаревича, происходящие события являются интересным опытом, который только через время поддастся объективной оценке. Артист выразил надежду на то, что все станет как прежде.