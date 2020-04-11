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Андрей Макаревич не понимает «вселенской истерики» вокруг вспышки коронавируса

Андрей Макаревич в откровенном интервью «Фактам» прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса. Как сказал музыкант, он не понимает всемирной истерики вокруг этого заболевания.
Андрей Макаревич не понимает «вселенской истерики» вокруг вспышки коронавируса

По словам исполнителя, людям неоднократно врали и не говорили правдивые факты, однако сейчас этому способствует большое количество различных, в частности, технических возможностей. Пандемию коронавируса Макаревич не считает чем-то глобальным, вспоминая свиной или птичий грипп. Сейчас по всему миру распространился китайский недуг. Вышеназванные болезни имеют отличия и протекают по-разному, но композитор не понимает «вселенской истерики» из-за COVID-19.

Как отметил лидер коллектива «Машина времени», мир ожидают изменения после победы над вирусом, а случится это в результате небывалых мер, предпринимаемых в противостоянии заболеванию. По мнению Макаревича, происходящие события являются интересным опытом, который только через время поддастся объективной оценке. Артист выразил надежду на то, что все станет как прежде.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:42

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