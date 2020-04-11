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Экс-врач Букингемского дворца рассказала о факторах выздоровления при коронавирусе

Анна Хемминг, экс-врач Букингемского дворца, сообщила о факторах улучшения состояния здоровья при поражении коронавирусом. Болезнь COVID-19 в настоящее время выявлена у свыше 1,7 млн пациентов по всему миру.
Экс-врач Букингемского дворца рассказала о факторах выздоровления при коронавирусе

Правительства многих государств призывают людей оставаться в своих домах, избегая риска потенциального заражения при контакте с другими людьми. Часть пациентов являются носителями, не подозревая о наличии проблемы, поскольку отсутствуют симптомы инфицирования. При этом у других больных недуг проходит в тяжелой форме, что требует их госпитализации.

Анна Хемминг сообщила, что нет возможности точно определить последствия для конкретного человека. При этом те, кто поддерживает физическую активность и контролирует питание, вероятно, перенесёт COVID-19 значительно легче. При этом гарантии попадания в категорию лиц с лёгкой формой протекания заболевания нет. Врач отметила, что несколько очень спортивных молодых людей в итоге оказались в больнице из-за необходимости подключения к ИВЛ. При этом те, кто поддерживает сбалансированное питание и занимается спортом, восстанавливаются после болезни куда быстрее, что подтверждается наблюдениями за пациентами.

Экс-медик Букингемского дворца советует ежедневно употреблять минимум 5 порций овощей и фруктов. Физические упражнения нужно делать в течение 150 минут еженедельно при умеренной интенсивности нагрузок. Основными симптомами коронавирусной инфекции являются высокая температура и постоянный кашель.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:27

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